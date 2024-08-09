عاجل.. المصري يفوز على البنك الأهلي 3/1 ويتأهل للدور ربع النهائي بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر.

المصري يفوز على البنك الأهلي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

وبهذه النتيجة، يتأهل المصري البورسعيدي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

سجل هدف البنك الأهلي كريم بامبو في الدقيقة 14.

أحرز أهداف المصري لاعبي الفريق ميدو جابر في الدقيقتين 84 و101، بينما سجل الهدف الثاني صلاح محسن في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل النادي المصري في مواجهة البنك الأهلي كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي في خط الدفاع، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي في خط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، سمير فكري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي: