عاجل.. نعمة سعيد تحقق المركز التاسع في رفع الأثقال بأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أنهت الرباعة المصرية نعمة سعيد، منافسات رفع الأثقال “وزن 71 كجم” بالمركز التاسع، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس.

نعمة سعيد تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز التاسع

قامت نعمة سعيد، برفع 97 كجم في المحاولة الأولى بمنافسات الخطف ولكنها نفذت محاولتين غير موفقتين بعد زيادة الوزن لـ101 و102 كجم.

ورفعت نعمة، 120 كجم في المحاولة الأولى بمنافسات النتر ثم زادت الوزن لـ125 كجم بالمحاولة الثانية.

وحققت نعمة سعيد، المركز التاسع بعد تحقيقها مجموع 222 كجم منقسمة على (97 خطف - 125 نتر).

ويشار إلى إن نعمة سعيد قد شاركت في منافسات رفع الأثقال “وزن 71”، اليوم، رغم معاناتها من الإصابة.