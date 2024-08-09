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عاجل.. الزمالك يكشف سبب الاستغناء عن موتيابا وحقيقة إنهاء إعارة زياد كمال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أن هناك حالة من التضليل في ملف رحيل الأوغندي جمال موتيابا عن صفوف القلعة البيضاء.

متحدث الزمالك: رحيل موتيابا بقرار من جوميز

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك تحدث مع جوميز حول فكرة استمرار موتيابا فأكد بأنه لن يعتمد عليه في الفترة المقبلة ولذلك قمنا بتسوية الأمر مع اللاعب".

وأضاف: "الزمالك تعاقد مع موتيايا على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 30 ألف دولار".

وأوضح: "لا يوجد أي قرار حاليا يخص زياد كمال وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا عن رغبة النادي في رحيل اللاعب عار تماما عن الصحة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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