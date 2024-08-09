نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة وحرمان.. تعرف على عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من كأس مصر (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي اعتذاره عن استكمال المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2023 - 2024، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم بين محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وكشف بيان النادي والذي تم إعلانه قبل قليل، عن عدة قرارات كان أهمها، الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع لرؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان اتحاد المواعيد مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر، والتي سيتم استكمالها بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري يوم 17 الجاري، على أن تقام مباراة النهائي يوم 30 أغسطس.

وطبقًا للائحة بطولة كأس مصر، يعتبر اعتذار مجلس إدارة النادي الأهلي عن عدم استكمال المشاركة في بطولة الكأس "انسحابًا".

ونصت اللائحة، في الفقرة الثانية، إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد بدء المسابقة أو أثناء إحدى مبارياته، تتم معاقبته كالتالي:

يتم رفع اسمه من الجداول ويعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائزًا بها بنتيجة 0 / 2.

اعتبارًا من مباريات دور ال32، توقع غرامة مالية قدرها "عشرين ضعف قيمة رسم اشتراك المسابقة.

في كل الاحوال، يُحرم الفريق المنسحب من الاشتراك في مسابقة كأس مصر في الموسم التالي.

ووفقًا للائحة، فإن العقوبات المتوقع عقاب النادي الأهلي بها هي، اعتبار نادي الألومنيوم وهو منافس الأهلي في مباراة دور ال32 منتصرًا بنتيجة 2 / 0، فيما سيتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، وحرمان الفريق من المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024 - 2025.