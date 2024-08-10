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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة النادي الأهلي الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وبهذا القرار يصعد فريق فاركو إلى دور الثمانية من البطولة ليلاقي بذلك فريق المصري الذي صعد بدوره إلى الدور ذاته بعد فوزه على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يلاقي فاركو في مباراة دور الثمانية بكأس مصر

وفي سياق أخر، قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على البنك الأهلي في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر غد الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.