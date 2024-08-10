نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد غريمه التقليدي مانشستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري في كأس السوبر الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "ويمبلي"، هذا اللقاء الناري الذي سيجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس السوبر الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباراة كأس السوبر الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.