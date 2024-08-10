نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، عن القنوات الناقلة للمباراة النارية المرتقبة بين الغريمين التقليديين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي ستقام مساء اليوم السبت.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري على ملعب "ويمبلي"، وذلك في إطار كأس السوبر الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس السوبر الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباراة كأس السوبر الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.