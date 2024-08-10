نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة لمباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن ترددات القنوات المفتوحة لمباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، كل ما يتعلق بترددات القنوات المفتوحة لمباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع والتي يبحث عنها الجمهور من كل مكان.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد مع نظيره نادي مانشستر سيتي في درع المجتمع مساء اليوم السبت والموافق العاشر من أغسطس الجاري.

وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، القطرية، وهي الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

