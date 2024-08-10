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أحمد جودة - القاهرة -

يعتبر التشامبيونشيب هو دوري كرة القدم للقسم الثاني في إنجلترا وقد تم استخدام مسمى دوري البطولة الإنجليزية أو تشامبيون شيب في عام 2004 بعد أن كان اسمه الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى منذ 1992 حتى عام 2004.

يتكون التشامبيونشيب من 24 فريق وينطلق الدوري في شهر أغسطس وينتهي في شهر مايو ويخوض كل فريق 46 مباراة ليصبح المجموع 552 مباراة في الموسم الواحد.

يعد ليستر سيتي هو الأكثر تتويجا بلقب تشامبيونشيب برصيد 8 لقبا وكان أول بطل في تشامبيونشيب هو بيرمينجهام في عام 1893.

مباريات اليوم السبت 10-08-2024 في “التشامبيونشيب”

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات التشامبيونشيب في الجولة الأولى من الموسم الحالي: