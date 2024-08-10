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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي، تييري هنري، عن خيبة أمله عن الخسارة في نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس أمام إسبانيا (3-5)، لكنه أبرز أن فريقه "نافس حتى النهاية".

تيري هنري: قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة أمام إسبانيا

وفي تصريحات بعد المباراة، أكد المدرب للتلفزيون العام الفرنسي (فرانس2): "نافسنا حتى النهاية، هذا الفريق دائمًا ما ينافس، صحيح أننا شهدنا لحظات سيئة، كلفتنا ثمنًا باهظًا، لكننا لم نتوقف عن المنافسة".

وأوضح أن هدفه كان تحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية بعد 40 عامًا على أول لقب لفرنسا في كرة القدم، لكنه اعتبر أن الميدالية الفضية كانت مكافأة جيدة.