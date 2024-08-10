نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من الخلود السعودي تجاه جروهي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الخلود الجديد، سيشغل منصب قائد الفريق في الموسم المقبل.

جروهي قائدا للخلود السعودي

وجاء اختيار جروهي لتولي شارة القيادة بعد انتقاله من نادي الاتحاد إلى الخلود خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب خمس سنوات قضاها مع الفريق.

كما أفادت الصحيفة أن البرتغالي باولو دوراتي، مدرب الخلود الجديد، هو من اختار جروهي ليكون قائد الفريق.

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة عن انضمام النيجيري ويليام تروست إيكونج، الوافد الجديد إلى الفريق، إلى التدريبات الجماعية بنهاية الأسبوع المقبل.

في حين أن المالي أليو ديانج والسلوفاكي نوربيرت جيومبير، الوافدين الجدد أيضًا، قد شاركوا بالفعل في تدريبات الفريق قبل انتهاء معسكره في تركيا.

وختامًا، عُقد معسكر تدريبي للفريق في تركيا من 15 يوليو/تموز حتى يوم الخميس الماضي، حيث خاض الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر.