خطوة واحدة تفصل صخرة الأهلي عن الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مفاوضات نادي نيس الفرنسي مع الأهلي بشأن التعاقد مع الدولي محمد عبد المنعم تطورًا ملحوظًا.

تطور جديد يقرب نيس من حسم صفقة عبد المنعم

وأعلن الأهلي في بيان رسمي أنه قام بإرسال الطلبات المالية المتعلقة ببيع عبد المنعم، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من نيس.

وأكد النادي أن الرد على العرض الفرنسي سيتم بما يتماشى مع قيمة الأهلي ومصالحه، بالإضافة إلى إمكانيات اللاعب المتميزة.

وحسب ما أفادت به المصادر الصحفية، فقد رفع نيس عرضه المالي إلى 4 ملايين دولار، شاملة نصف مليون دولار كعناصر متغيرة.

ويبدو أن الأهلي يميل إلى بيع عبد المنعم نظرًا لرغبة اللاعب في الانتقال، إلا أن هناك بعض الخلافات حول بنود التعاقد التي تقترب من التسوية.

من جهة أخرى، وجهت جماهير الأهلي انتقادات حادة لعبد المنعم خلال مباراة الفريق أمام سموحة في الدوري، بسبب تمسكه بخوض تجربة الاحتراف في أوروبا.