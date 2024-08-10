نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار استكمال كأس مصر سيظل معلقًا حتى اجتماع مجلس إدارة النادي، وذلك بعد إعلان الأهلي اعتذاره عن المشاركة.

الزمالك يكشف حقيقة الانسحاب من كأس مصر

وفي تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك"، أوضح أحمد سالم: "قرار الزمالك بشأن المشاركة في كأس مصر مؤجل لحين عقد اجتماع لمجلس الإدارة، حيث لدينا تحفظات على مواعيد البطولة."

وأضاف: "نود أن نوضح أن الزمالك لم ينسحب من كأس مصر، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد اجتماع المجلس."

وفيما يتعلق برحيل موتيابا، قال سالم: "استشرنا جوميز حول مستقبل موتيابا، وأوضح أنه لن يعتمد عليه في الفترة المقبلة، لذا قمنا بتسوية الأمور مع اللاعب."

وأكمل: "تعاقد الزمالك مع موتيابا كان على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 30 ألف دولار."

أما بشأن زياد كمال، فقال: "لا يوجد أي قرار حاليًا يتعلق به، وما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رغبة النادي في رحيله غير صحيح."

وفيما يخص إبراهيما نداي، أشار سالم إلى: "ندى لديه مستحقات كبيرة وعقده السنوي مرتفع جدًا. هو رفض الاستجابة لمحاولات النادي لتعديل عقده، وسيغادر بنهاية الموسم، ونحن حاليًا نحاول تسوية مستحقاته."