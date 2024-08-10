نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. نجم الزمالك يتعرض لحادث خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مصطفى شلبي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث بسيارته اليوم، ونشر اللاعب فيديو توثيقي لسيارته بعد الحادث.

مصطفى شلبي يتعرض لحادث

قام مصطفى شلبي، بنشر فيديو لسيارته بعد الحادث عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله".

ونجح نادي الزمالك في اخر مواجهاته في الفوز على نظيره زد، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، وبهذا رفع الأبيض رصيده للنقطة ال 55، وهو يحتل المركز الثالث.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تقام بينهما يوم الأربعاء القاظم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.