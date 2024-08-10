نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يختار تشكيلة مباراة السوبر الأوروبي.. تعرف على موقف مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قراره بشأن تشكيلة الفريق الملكي التي سيخوض بها مواجهة كأس السوبر الأوروبي ضد أتلانتا الإيطالي.

أنشيلوتي يختار تشكيلة نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا مع أتلانتا الإيطالي صاحب لقب الدوري الأوروبي، على كأس السوبر، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

وحسب راديو “كادينا سير” الإسباني فإن أنشيلوتي أكد بإنه سيلعب بنفس التشكيلة التي فازت بدوري أبطال أوروبا في لقاء كأس السوبر.

ويتواجد كيليان مبابي، ضمن قائمة فريق ريال مدريد المشاركة في كأس السوبر الأوروبي.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.