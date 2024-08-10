نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن خطاب مدربا لمنتخب مصر للإعاقات الذهنية بدورة الألعاب البارالمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اختيار أحمد حسن خطاب مدرب تنس الطاولة للاحتياجات الخاصة بنادي الصيد، لتدريب منتخب مصر للإعاقات الذهنية المتأهل للمشاركة بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وقال عاشور، أنه بالنسبة لتنس الطاولة فإنه كان علي موعد مع حالة من التطور، حيث لأول مرة تأتي لاعبة من مصر في المركز ال 17 وهو ما حصلت عليه دينا مشرف، بعد أن كان افضل مركز لمصر علي مستوي البنات 33، مضيفا أن عمر عصر حتفظ علي ترتيبه في المركز الخامس الذي حققه في اوليمبياد طوكيو الماضية.

وتابع، أنه فيما يخص الزوجي والزوجي المختلط، فإن القرعة وضعت المنتخب في طريقه نظيره الصيني في المحطة الأولى، والجميع يعلم قوي التنين الصيني علي مستوي تنس الطاولة، وأنه يجب ادراك أن الاستمرار بهذا المستوى رغم فارق الإمكانيات المادية بيننا وبين دول أخرى متقدمة يعد شيئا جيدًا.



واختتم عاشور مشيدًا، بدور وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي والتنسيق الرائع مع اللجنة الاوليمبية.