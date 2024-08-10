نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والدحيل اليوم في الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر نظيره فريق الدحيل في الأسبوع الأول من منافسات بطولة الدوري القطري موسم 2025/2024.

موعد مباراة قطر والدحيل

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مصر وقطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق على ملعب ستاد خليفة الدولي.

يحتل فريق قطر المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري القطري.

في المقابل يأتي فريق الدحيل في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري القطري.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري القطري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.