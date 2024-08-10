نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة منفتح على بيع نجمه مقابل 60 مليون يورو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة منفتح على بيع الهولندي فرينكي دي يونج نجم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن برشلونة منفتح على بيع فرينكي دي يونغ ويريد 60 مليون يورو بين الثابت والمتغيرات.

وأضاف موريتو، أن الألماني هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني، لا يمانع في رحيل دي يونج خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت التقارير الإسبانية، أن برشلونة يريد بيع اللاعب الهولندي للإستفادة من العائد المادي من الصفقة واستغلاله في ضم لاعبين آخرين في الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير إلى أن وسط برشلونة لديه العديد من اللاعبين "جوندوجان وبيدري وجافي ولوبيز وتوريه وكاسادو"، لذلك فأن بيع دي يونج لن يؤثر على جودة الوسط الكتالوني.