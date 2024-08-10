رئيس المصري البورسعيدي: العلمين الجديدة تحولت إلى وجهة ساحرة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد كامل أبو علي، رئيس نادي المصري البورسعيدي، بالتطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة، واصفًا إياها بأنها "مبهرة جدًا".

كامل أبو علي: العلمين الجديدة تحولت إلى وجهة ساحرة واستثمارها سيكون ناجحًا

أكد أن المدينة أصبحت مختلفة تمامًا عن السابق، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي طرأ على المنطقة بفضل التطوير السريع والموقع المميز.

أوضح أبو علي أن العلمين الجديدة ستصبح خلال السنوات المقبلة حديث المنطقة بأسرها، وذلك بفضل أجوائها الساحرة وموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأكد أن التطور المستمر في المدينة، وخاصة في البنية التحتية والتخطيط، يضيف إلى جمالها ويعزز من جاذبيتها.

أعرب أبو علي عن تفاؤله الكبير بنجاح الاستثمارات في العلمين، سواء في المجال الفني، الرياضي، أو السياحي، مؤكدًا أن المدينة تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة رائدة في هذه المجالات.