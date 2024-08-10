نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إصابة لاعب ريال مدريد بالصليبي وموندو ديبورتيفو: برشلونة يُمهل ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم أبرز الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 10- 8- 2024: لاجازيتا الإيطالية سيبقى أرناوتوڤيتش في الإنتر

إنزاغي سيدخل لقاء جنوى بنفس الفريق الذي حقق النجمتين

مدافع إنتر الجديد سيصل آخر أيام الميركاتو وتم تأكيد رفض خيار هيرموسو ماركا الإسبانية خوان مارتينيز يتعرض لكسر في الرباط الصليبي

سيكون كيليان مبابي متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في السوبر الأوروبي موندو ديبورتيفو برشلونة يُمهل ويليامز لتحديد قراره قبل 24 أغسطس الجاري

سيتجه برشلونة للبدائل المتاحة مثل كومان لاعب بايرن ميونخ