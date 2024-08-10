نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر مقرب من بن شرقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ووجهته القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، الحصول على توقيع العديد من اللاعبين الجدد والصفقات الأجنبية المطلوبة، كما طلب المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، استعدادا للموسم القادم.

ونجح مسؤولو الفارس الأحمر أمس، في إنهاء صفقة النجم المغربي الدولي، يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع، ليكون ثاني الصفقات بعد ضم المدافع يوسف أيمن من الدحيل القطري.

حقيقة مفاوضات الأهلي وبن شرقي

وانتشر من جديد اسم المغربي أشرف بن شرقي والذي رحل عن منافسات الدوري الإماراتي هذا الصيف وأصبح بلا نادي الآن، لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

وأكد مصدر مغربي مقرب من بن شرقي في تصريحات خاصة عبر دوت الخليج الرياضي: "لا توجد أي مفاوضات بين إدارة الأهلي وأشرف بين شرقي في الوقت الحالي".

وتابع: "اللاعب حسم مستقبله وخطوته القادمة ستكون في أحد الدوريات الخليجية ولا توجد رغبة للعودة إلى الدوري المصري".

على جانب آخر، اقترب محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء هذا الصيف، متجها إلى فريق نيس الفرنسي.