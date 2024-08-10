عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي مانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في كأس السوبر الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، جوني إيفانز، مارتينيز.

خط الوسط: كوبي ماينو، ماسون ماونت، كاسيميرو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس السوبر الإنجليزي

تُنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباراة كأس السوبر الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.