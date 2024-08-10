نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح برشلونة في خطف نجم تشيلسي ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قد يستكشف التعاقد مع لاعب وسط جديد قبل نهاية الميركاتو على الرغم من أن المدير الفني هانزي فليك أعلن بأنه سعيد بخيارات خط الوسط لديه.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أنه بعد الأداء الرائع في الفترة التحضيرية من مارك كاسادو ومارك بيرنال في جولة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن البارسا لا يزال ينوي التعاقد مع لاعب خط وسط آخر.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أظهر في وقت سابق اهتمامًا بالتعاقد مع أمادو اونانا وميكيل ميرينو ولكنه لم يُقدم على أي خطوات متقدمة من أجل ضمهما.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة اتصلوا بكارني تشوكويميكا نجم خط وسط تشيلسي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا وإذا غير فليك رأيه في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو فسيكون هو الأولوية.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشوكويميكا ينتظر مزيدًا من الاتصالات من برشلونة، حيث لا تبدو الصفقة مرجحة في الوقت الحالي ولكنها ليست مستحيلة نظرًا لعدم ضمان مكانه أساسيًا في تشكيلة تشيلسي تحت قيادة المدير الفني إينزو ماريسكا.