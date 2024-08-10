عاجل.. الزمالك يكشف موقفه النهائي من بيع أحمد سيد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود خطط جادة لتجديد عقد النجم أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للنادي.

الزمالك يكشف موقفه النهائي من بيع أحمد سيد زيزو

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل بجدية على تسوية مسألة تجديد عقد زيزو في أسرع وقت، لكنها تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول عاجلة. من بين هذه التحديات رفع إيقاف القيد عن النادي وسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وأضاف المصدر أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب كثرة القضايا القانونية قد تسببت في تأجيل العديد من الملفات الهامة، إلا أن إدارة النادي مصممة على الاحتفاظ بخدمات زيزو وتعتبر ذلك من أولوياتها القصوى.

ويشير هذا التصريح إلى التزام نادي الزمالك بالاعتماد على نجم الفريق أحمد سيد زيزو، نظرًا لأهميته الكبيرة وأدائه المتميز.

حاليًا، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

من المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري، وذلك يوم الأربعاء، 14 أغسطس 2024، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.