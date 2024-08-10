نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. توتنهام هوتسبير يعلن عن تعاقده مع دومينيك سولانكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن توتنهام هوتسبير عن التعاقد مع المهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي لاعب بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الإنجليزي دومينيك سولانكي علي عقد انتقاله إلي السبيرز صباح اليوم حتي يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي إلي صفوف توتنهام هوتسبير بلغت 65 مليون جنيه استرليني.

توتنهام يضم المهاجم الإنجليزي سولانكي

وانضم المهاجم الإنجليزي سولانكي البالغ من العمر 26 عامًا، إلي بورنموث قادمًا من ليفربول صيف 2021 بمقابل 21 مليون يورو.

وشارك دومينيك سولانكي مع فريقه السابق "بورنموث" الموسم الماضي في 42 مباراة، أحرز خلالهم 21 هدف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.