نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سام مرسي يشارك في فوز إبسويتش أمام نيس الودية قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إبسويتش تاون فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على حساب نيس في آخر مباراة ودية لهم قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

سام مرسي يشارك في فوز إبسويتش أمام نيس

يضم فريق إبسويتش تاون في صفوفه لاعب منتخب مصر، سام مرسي، الذي سيلعب لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قاد فريقه للصعود في نهاية الموسم الماضي.

خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، خاض إبسويتش تاون ثلاث مباريات ودية قبل لقاء نيس، حيث فاز على شاختار دونيتسك، وخسر أمام دوسلدورف، ثم تغلب على هوفنهايم.

في مباراة اليوم ضد نيس، شارك سام مرسي كأساسي ولعب طوال المباراة دون استبدال، وسجل هدف الفوز لإبسويتش المدافع أكسيل توانزيبي في الدقيقة 58.

تأتي هذه المباراة استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

هذه المباراة ستشهد مواجهة مثيرة بين اللاعبين المصريين محمد صلاح وسام مرسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة.