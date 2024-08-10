السفارة المصرية تطالب الشرطة الفرنسية ببيان رسمي لإثبات صحة موقف كيشو

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أحمد جودة - القاهرة - طالب السفير المصري في فرنسا، علاء يوسف، الشرطة الفرنسية بتقديم مذكرة رسمية توضح تفاصيل ما حدث مع محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، لتأكيد براءته من الاتهامات التي وُجهت إليه مؤخرًا بخصوص واقعة السكر والتحرش بفتاة فرنسية.

السفارة تطالب الشرطة الفرنسية ببيان صحة موقف كيشو

نجح السفير المصري في إنهاء احتجاز كيشو بأحد أقسام الشرطة في باريس بعد أن أثبتت التحقيقات براءته من الاتهامات الموجهة إليه. وبعد الإفراج عن كيشو، طلب السفير من قسم الشرطة إرسال خطاب رسمي إلى السفارة المصرية يوضح فيه براءة اللاعب من جميع التهم، بما في ذلك تهمة السكر.

تفاصيل الحادثة تعود إلى إدعاء إحدى الفتيات أن كيشو تحرش بها، مما أدى إلى القبض عليه. تدخلت إدارة البعثة المصرية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإضافة إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالتنسيق مع السفارة المصرية في فرنسا. وتم تعيين محامية للدفاع عن كيشو، والتي طلبت مراجعة تسجيلات الكاميرات. بعد مراجعة الأدلة، تبين أن كيشو لم يرتكب أي خطأ، وتم إطلاق سراحه.

الحادثة وقعت بعد أن حضر كيشو منافسات المصارعة في الأولمبياد، وعند مغادرته لأحد المقاهي بجوار نهر السين، واجه فتاة كانت تشير إليه وتحدثه بالفرنسية، حيث نشبت مشادة بين صديقه ومجموعة من الشباب المرافقين للفتاة. خلال هذه المشادة، اتهمت الفتاة كيشو بالتحرش بها، مما أدى إلى احتجازه. ولكن بعد مراجعة الكاميرات وتدخل المحامية التي عينتها السفارة المصرية، تم إثبات براءته.

ومن المقرر أن يعود محمد إبراهيم كيشو إلى القاهرة مساء اليوم بعد انتهاء الأزمة.