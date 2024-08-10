نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد بيبو يقترب من الرحيل عن الأهلي بأمر كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قريبًا من الرحيل عن منصبه بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي برغبته في عدم تواجد خالد بيبو بمنصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأخطر المدرب السويسري رئيس النادي الأهلي خلال الجلسة التي جمعته أمس الجمعة بعدم رغبته في تواجد بيبو في منصبه بسبب أزمات اللاعبين التي تكررت خلال الفترة الماضية.



الجدير بالذكر أن الأهلي قام بتوجيه الشكر إلى خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر على الفترة التي قضاها في منصبه.