نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف وركلات ترجيح مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليتوج السيتيزن بكأس الدرع الخيرية.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

سجل أليخاندرو جارناتشو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 82، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى زميله جارناتشو الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة يسارية أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس إيديرسون.

وتعادل برناردو سيلفا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 89، بعد عرضية من أوسكار بوب من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها سيلفا برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.