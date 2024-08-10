نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي بايرن ميونخ على أعتاب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لاتفاق بشأن التعاقد مع كلا من الدولي المغربي نصير مزراوي والهولندي ماتياس دي ليخت نجمي بايرن ميونخ الألماني.



وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس بأن مانشستر يونايتد سوف يدفع 20 مليون يورو لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع مزراوي.



وأكد فابريزيو رومانو أن نصير مزراوي سيوقع على عقد مدته 5 سنوات مع مانشستر يونايتد.



وأوضح فابريزيو رومانو أن صفقة دي ليخت سوف تتكلف 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كإضافات.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن دي ليخت سيوقع عقدًا لمدة خمس مواسم مع الشياطين الحمر مع خيار التجديد لموسم آخر.



وألمح فابريزيو رومانو أن نصير مزراوي كان قد شارك في 29 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث صنع 4 أهداف.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن دي ليخت خاض 30 مباراة مع النادي البافاري في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع هدف واحد.