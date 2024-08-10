نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل سارة سمير.. 5 أبطال مصريين حصدوا أكثر من ميدالية في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصدت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد رفع إجمالي 268 كجم، وذلك ضمن منافسات وزن 81 كجم لتمنح مصر الميدالية الثانية بالأولمبياد.

وفازت سارة سمير بالمركز الثاني والميدالية الفضية خلف النرويجية أمينة كواندا التي حققت وزن إجمالي 275 كجم، وهذه ثاني ميداليات مصر في الأولمبياد بعدما حصد محمد السيد الميدالية البرونزية في منافسات لعبة السلاح.

وتعد هذه الميدالية الثانية لـ سارة سمير في الأولمبياد بعدما حصدت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بينما الميدالية رقم 40 في تاريخ مصر (8 ميداليات ذهبية – 12 ميدالية فضية – 20 ميدالية برونزية).

وانضمت سارة سمير للأبطال المصريين الذين حققوا أكثر من ميدالية لمصر في تاريخ الأولمبياد والتي تضم كلًا من:

- فريد سميكة

حقق البطل المصري فريد سميكة ميداليتين لمصر في أولمبياد أمستردام 1928، وذلك في رياضة الغطس حيث حصد الفضية في منافسات السلم الثابت 10 أمتار، وفاز بالبرونزية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار.

- إبراهيم شمس

فاز الرباع المصري إبراهيم شمس بالميدالية البرونزية في أولمبياد برلين 1936، وبعد 12 عامًا حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 1948.

- كرم جابر

البطل المصري كرم جابر حقق الميدالية الذهبية في منافسات رياضة المصارعة الرومانية في أثينا عام 2004، وبعد ثماني سنوات عاد ليفوز بالميدالية الفضية في لندن 2012.

- عبير عبدالرحمن

فازت الرباعة المصرية عبير عبدالرحمن بالميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008 في منافسات رفع الأثقال، بينما حصدت الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

- هداية ملاك

البطلة المصرية هداية ملاك حصدت ميداليتين برونزيتين لمصر في رياضة التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.