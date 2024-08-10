نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عضو الجهاز الفني بـ الأهلي يعلن رحيله رسميًا ويوجه رسالة للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد أبو الوفا، المعد النفسي في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحيله من منصبه في النادي خلال الساعات الماضية.

رحيل أحمد أبو الفا عن جهاز الأهلي

يأتي هذا الإعلان بعد نجاح الأهلي في تحقيق بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024، بفوزهم الأخير على فريق سموحة، حيث أضاف الأهلي اللقب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بيراميدز، مع تبقي مباراتين فقط لبيراميدز.

وأكد أبو الوفا أنه قد أنهى مهمته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى فخره بالعمل مع الفريق خلال الفترة الماضية. وصرح أنه لم يتحدث لوسائل الإعلام خلال فترة عمله بالنادي، وأنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل تجربته عبر وسائل الإعلام.

وكتب أبو الوفا عبر حسابه على فيسبوك ما يلي:

أنا عمري ما اتكلمت مع صحفي رياضي بخصوص النادي الأهلي، ولا برنامج، ولا كتبت شئ يخص النادي في أي بوست.

لكن عشان كلام كتير أوي الأسبوع اللي فات ده تحديدا، فدي أول وآخر مرة هتكلم عن شغلي في النادي الأهلي في مجموعة نقاط.

1- التجربة دي أنا كنت بسعى ليها وحرفيا بجري وراها وقابلت كابتن سيد عبدالحفيظ من خلال دكتور أحمد أبوعبلة قبل ما أشتغل مع النادي بأكثر من سنة.

2- بشغلي مع النادي الأهلي أنا حققت حلم كبير أو في حياتي هفضل ممتن لكل دقيقة فيه، الحلو والوحش.

3- الحمد لله علاقتي بالجميع ممتازة، واللاعبين تحديدا أنا فخور إني أشتغلت معاهم فرد فرد.

4- قرار إني أمشي أنا بلغت بيه الإدارة بعد رجوعي من الحج مباشرة وآخر ماتش ليا في أوضة اللبس كان ماتش بيراميدز الثاني.

5- منظومة النادي الأهلي كبيرة جدا ومليانة حكايات وتضحيات من بشر الإعلام ميعرفش هما مين، دول أبطال حقيقيين وبجد فخور بالعمل معاهم جميعا.

6- أنا مشجع للنادي وهفضل مشجع للنادي وعلى رأي أبويا، إنت هتتفضل بتشجع الأهلي حتى لو بيلعب بلي.

7 وأخيرا، أنا بجد خلصت شغلي وفخور بيه ومعنديش حاجة تاني أقولها. فمش هيكون عندي أي شئ زيادة عن اللي موجود في البوست ده.