نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد الجندي يحصد الميدالية الذهبية لـ مصر في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد احتلاله المركز الأول في التصفيات.

أحمد الجندي يحصد الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث

وتصدر الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية فقط عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث.

وانتهى الجندي من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث أمس في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس، قبل أن يكسر الرقمين الأولمبي والعالمي بـ 1555 نقطة.

وتعيش البعثة المصرية يوما سعيدا قبل نهاية المنافسة بعد ارتفاع ميداليات مصر إلى 3 ميداليات.

البداية كانت من برونزية محمد السيد في السلاح وبرونزية سارة سمير في رفع الاثقال وأخيرا محمد الجندي ذهبية.