نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الجندي يُهدي مصر أول ذهبية في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح البطل الأوليمبي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، في حصد ذهبية أولمبياد باريس 2024، بعد مستوى مميز ظهر خلال منافسات الأولمبياد.

واستطاع أن ينهي أحمد الجندي منافسات النهائي محتلا المركز الأول برصيد 1555، ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي العالمي في منافسات الخماسي الحديث.

الجندي يحقق رقم قياسي

واستطاع الجندي أن يتأهل إلى نهائي الخماسي الحديث، بعدما تصدر منافسات الدور قبل النهائي، محققًا رقمًا قياسيًا بـ 1516 نقطة.

وتعتبر الميدالية الذهبية لأحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث، هي الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس 2024، والثالثة بشكل عام بعدما حقق محمد السيد بروزنية سلاح الشيش، بالإضافة إلى فضية سارة سمير في رفع الأثقال.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منافسات بطولة الخماسي الحديث، وشهد تتويج البطل أحمد الجندي بالذهب، كما شهد تتويج سارة سمير بفضية رفع الأثقال مساء اليوم.