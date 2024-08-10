الأهلي يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة زد في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق زد غدًا في الدوري الممتاز.

الأهلي يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة زد

قاد الكابتن سامي قمصان مدرب الفريق، المران الجماعي، حيث عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد.

وقام سامي قمصان بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، لتصعيد مجموعة من لاعبي فريقي الشباب والناشئين، للمشاركة في التدريبات والمباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران تصعيد كل من: حازم جمال ومحمد أبو جريشة وعمر كامل لمركز حراسة المرمى، وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف ومحمود لبيب وأحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال وآدم ريندوف ومحمد أحمد سعد، بالإضافة إلى أحمد عابدين ومحمد عبد الله اللذين يتدربان مع الفريق منذ فترة.

وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد في إطار مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة.