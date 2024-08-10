نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 معلومات لا تفوتك عن بطلة مصر سارة سمير (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال لوزن 81 كجم، حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصدت سارة الميدالية بعد غياب عن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بسبب إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بداعي إيجابية عينات الفريق في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض أبرز المعلومات عن اللاعبة والتي جاءت كالاتي:-

1-هي من مواليد عام 1998 بتاريخ الأول من شهر يناير، في مدينة الإسماعيلية وتحديدا في قرية الهوانية.

2-نشأت في أسرة ريفية وحظيت بدعم كبير من والدها وشقيقها الأكبر والذي مارسو اللعبة من قبل كلاعبين ومدربين.

3-اكتشفت شغفها بالرياضة بعد مرافقة شقيقيها الأكبر في الرياضة.

4-تفوقت في أولمبياد الشباب عام 2014 والتي أقيمت في الصين، لتحصد الميدالية الذهبية في وزن 63 كجم للسيدات، ورفعت 103 كجم في مسابقة الخطف و125 كجم في مسابقة النتر، بمجموع 228 كجم، بفارق 18 كجم عن أقرب منافسيها.



5-العقبة الكبيرة كانت في أولمبياد ريو في البرازيل عام 2016 والتي فضلت التضحية بامتحانات الثانوية العامة من أجل خوض الإعداد.

6-بعد التتويج بالميدالية الفضية باتت من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على ميداليتين.

7-انضمت لفريق المؤسسة العسكرية بدعم من صاحب من شقيقيها وفي سن الحادية عشرة، شاركت في أول بطولة لها وحققت المركز الأول.



8-كانت واحدة من أحلامها الاحتفال مع والدها وهي تحصد الميدالية في الأولمبياد إلا أن وفاته منذ عام حالت بيتها وبين هذا الحلم.

9-حصدت العديد من الميداليات في البطولات المختلفة منها 3 ميداليات ذهب في دوره الألعاب الإفريقية عام 2015 بالكونغو برازفيل.

10-حصدت درع أفضل لاعبة في بطولة العام للشباب.