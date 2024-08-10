نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فضية باريس.. سارة سمير تنضم لقائمة الأبطال الحاصلين على أكثر من ميدالية أولمبية لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حازت الرباعة المصرية سارة سمير على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقها رفع إجمالي وزن قدره 268 كجم في منافسات وزن 81 كجم. بهذه النتيجة، أصبحت سارة سمير ثاني رياضية مصرية تحصد ميدالية في هذه النسخة من الأولمبياد، بعد الميدالية البرونزية التي نالها محمد السيد في منافسات لعبة السلاح.

في هذه المنافسات، احتلت سارة سمير المركز الثاني بعد النرويجية أمينة كواندا التي سجلت وزنًا إجماليًا قدره 275 كجم. تعد هذه الميدالية الفضية هي الثانية لسارة سمير في تاريخ الأولمبياد، بعد الميدالية البرونزية التي حصلت عليها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. كما أنها الميدالية رقم 40 في تاريخ الرياضة المصرية، التي تشمل 8 ميداليات ذهبية، 12 ميدالية فضية، و20 ميدالية برونزية.

قائمة الأبطال الحاصلين على أكثر من ميدالية أولمبية لمصر

سارة سمير تنضم إلى قائمة الأبطال المصريين الذين حققوا أكثر من ميدالية في تاريخ الأولمبياد، وهي قائمة تضم عددًا من الرياضيين المتميزين.

- فريد سميكة

حقق البطل المصري فريد سميكة ميداليتين لمصر في أولمبياد أمستردام 1928، وذلك في رياضة الغطس حيث حصد الفضية في منافسات السلم الثابت 10 أمتار، وفاز بالبرونزية في منافسات السلم المتحرك 3 أمتار.

- إبراهيم شمس

فاز الرباع المصري إبراهيم شمس بالميدالية البرونزية في أولمبياد برلين 1936، وبعد 12 عامًا حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 1948.

- كرم جابر

البطل المصري كرم جابر حقق الميدالية الذهبية في منافسات رياضة المصارعة الرومانية في أثينا عام 2004، وبعد ثماني سنوات عاد ليفوز بالميدالية الفضية في لندن 2012.

- عبير عبدالرحمن

فازت الرباعة المصرية عبير عبدالرحمن بالميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008 في منافسات رفع الأثقال، بينما حصدت الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

- هداية ملاك

البطلة المصرية هداية ملاك حصدت ميداليتين برونزيتين لمصر في رياضة التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

- سارة سمير

حصلت سارة سمير بطلة مصر في رفع الأثقال، برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو، قبل أن تحصد الفضية في أولمبياد باريس 2024.