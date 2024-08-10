نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم أحمد الجندي.. 9 رياضيين مصريين حصدوا الميداليات الذهبية بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح بعض الرياضيين المصريين في حصد الميداليات الذهبية لمصر في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد آخرهم أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث والفائز بذهبية أولمبياد باريس 2024.

ورفع أحمد الجندي رصيد مصر من الميداليات الأولمبية إلى 41 ميدالية، منها 9 ميداليات ذهبية حققها الرياضيين المصريين خلال تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية.

أبطال الذهب في تاريخ مصر الأولمبي

- السيد نصير

أول الفائزين بالميداليات الذهبية في تاريخ مصر الأولمبي هو السيد نصير والفائز بذهبية أولمبياد أمستردام 1928 في منافسات رفع الأثقال.

- إبراهيم مصطفى

وفي نفس الأولمبياد أمستردام 1928 حصل البطل المصري إبراهيم مصطفى على ميدالية ذهبية ثانية لمصر في الأولمبياد ولكن في منافسات رياضة المصارعة.

- أنور مصباح

ونجح الرباع المصري أنور مصباح في الحصول على ثالث ميداليات مصر الذهبية في أولمبياد برلين 1936 ضمن منافسات رياضة رفع الأثقال.

- خضر التوني

واستمرت انجازات رياضة رفع الأثقال بعد حصول خضر التوني على ذهبية جديدة لمصر في أولمبياد برلين 1936.

- محمود فياض

وفي أولمبياد لندن 1948 حصل البطل المصري محمود فياض على ذهبية رفع الأثقال لينضم لأبطال الذهب في تاريخ مصر.

- إبراهيم شمس

حقق الرباع المصري إبراهيم شمس الميدالية الذهبية السادسة لمصر في الأولمبياد في لندن 1948.

- كرم جابر

بعد 56 عامًا أعاد كرم جابر عزف السلام الوطني في الأولمبياد بعد حصوله على الميدالية الذهبية في أثينا 2004 ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية.

- فريال أشرف

فازت البطلة المصرية في الدورة الأولمبية الماضية في طوكيو 2020 بالميدالية الذهبية الثامنة في تاريخ مصر ضمن منافسات رياضة الكاراتيه.

- أحمد الجندي

أخيرًا، حصل البطل المصري أحمد الجندي على الميدالية الذهبية التاسعة لمصر في الأولمبياد بعد تصدر الترتيب في رياضة الخماسي الحديث ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.