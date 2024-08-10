نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نجوم قطر.. السد يتعثر أمام الشمال والدحيل يمطر شباك قطر بسداسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري نجوم أوريدو "قطر" تمكن نادي الدحيل من تحقيق فوز كبير على حساب مستضيفه نادي قطر بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد خليفة الدولي.

السد يتعثر أمام الشمال والدحيل يمطر شباك قطر بسداسية

سداسية الدحيل إفتتحها مايكل أولونجا عند الدقيقة 41 ثم أضاف نفس اللاعب ثاني أهدافه الشخصية وأحرز الهدف الثاني للدحيل عند الدقيقة 44 قبل أن يقلص بين مالانجو النتيجة بهدف أول لنادي قطر عند الدقيقة 64.

أضاف إسماعيل أحمد ثالث أهداف الدحيل عند الدقيقة 69 ثم عاد نفس اللاعب وأضاف رابع أهداف الدحيل عند الدقيقة 82 ثم أضاف زميله عبدالله عبدالسلام خامس أهداف الدحيل قبل أن يختتم أولونجا سداسية فريقه بالهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" لينتهي اللقاء بفوز الدحيل على قطر بنتيجة 6-1.

وفي مواجهة مثيرة ضمن مباريات نفس الجولة تعثر السد بطل الموسم الماضي أمام ضيفه الشمال الوافد الجديد بدوري نجوم أوريدو بعدما تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد أحمد بن علي بنادي الريان.

هدفي الشمال سجلهما الوافد الجديد وقائد الفريق بغداد بونجاح المنتقل مع بداية الموسم عقب نهاية تعاقده مع السد بنهاية الموسم الماضي حيث إفتتح التسجيل عند الدقيقة 31 ثم أضاف ثاني أهداف فريقه عند الدقيقة 74 قبل أن يقلص جيسون موريلو النتيجة بهدف في مرمى فريقه الشمال.

جدير بالذكر أن الدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة بعدما إحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي السد عقب مراجعة الفيديو عند الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليتولى أكرم عفيف الدولي القطري تسديدها ليبعدها حارس الشمال لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على مستوى النتيجة ليحصد الشمال أول ثلاث نقاط بدوري نجوم أوريدو.