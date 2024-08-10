أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة الأحمر لمباراة الغد أمام زد في الدوري الممتاز.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سامي قمصان يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري في المقال التالي

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام