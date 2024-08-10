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عاجل.. سامي قمصان يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة الأحمر لمباراة الغد أمام زد في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-


كريم وليد نيدفيد- محمود كهربا - عمر كمال - محمد مجدي أفشة- أحمد عبد القادر - كريم الدبيس - محمد عبدالله - أحمد عابدين - مصطفى أبو الخير - أحمد اشرف بكري - يوسف جمال- ياسر إبراهيم - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - يوسف عبد الحفيظ - حازم جمال- معتز محمد - أحمد بيومي - عمر كامل - محمد رأفت.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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