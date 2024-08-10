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أحمد جودة - القاهرة - عبرت سارة سمير البطلة المصرية في رفع الأثقال، عن مشاعرها بعد فوزها بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

سارة سمير: أشكر الرئيس السيسي والشعب المصري.. وكنت أطمح للذهب في أولمبياد باريس

وقالت سارة خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة.: "أحمد الله على تحقيقي هذا الإنجاز في أولمبياد باريس، وسعيت كثيرًا لتحقيقه".

وأضافت البطلة أن الفوز بالميدالية الفضية كان نتيجة جهد كبير، لكنها لم تستطع توقف دموعها لأنها كانت تأمل في حصد الميدالية الذهبية.

وأكدت سارة أنها كانت بحاجة لرفع وزن أكبر لتحقيق الذهب، لكنها لم تتمكن من ذلك هذه المرة.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي تلقته طوال فترة مشاركتها في الأولمبياد، مما كان له أثر بالغ في أدائها.