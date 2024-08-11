نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف داود مديرًا لقطاع البراعم بالنادي المصري للاستفادة من خبراته الواسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين سيف داوود نجم ومدرب الفريق البورسعيدي السابق مديرًا لقطاع البراعم بالقلعة الخضراء.

سيف داود مديرًا لقطاع البراعم بالنادي المصري للاستفادة من خبراته الواسعة

جاء هذا القرار في إطار سعي النادي للاستفادة من خبرات داود الكروية الواسعة في تطوير وتنمية المواهب الجديدة لفرق الناشئين بالنادي في المواسم المقبلة.

يعتبر سيف داود أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي للنادي المصري، حيث ساهم في تحقيق بطولة كأس مصر عام 1998.

وقاد داوود هجوم الفريق في أولى مشاركاته الإفريقية في كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) عام 1999، إضافة إلى البطولة العربية للأندية التي أُقيمت في الكويت نفس العام.

تولى سيف منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في عدة مناسبات، كان آخرها تحت قيادة إيهاب جلال في 2019 ومعين الشعباني في 2021، حيث ساهمت هذه الفرق في التأهل إلى المربع الذهبي والكونفدرالية الإفريقية.