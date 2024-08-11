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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد الجندي، بطل مصر في رياضة الخماسي الحديث، عن فخره الكبير بتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

أحمد الجندي: فخور بالذهبية في باريس ونسعى لمواصلة النجاح في لوس أنجلوس

وأكد الجندي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم حسن على قناة الحياة، أن عزف النشيد الوطني المصري في باريس كان لحظة لا تُنسى.

وأشار الجندي إلى أنه سعيد بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة جهد كبير واستعداد طويل لهذه الدورة، معبرًا عن امتنانه للشعب المصري الذي كان دائمًا داعمًا له ولزملائه.

واختتم حديثه بالإشارة إلى التحديات التي تنتظرهم في مواجهة التغييرات المستقبلية في رياضة الخماسي الحديث، معربًا عن أمله في تحقيق ميدالية جديدة لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس.

