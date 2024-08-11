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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب الأولمبي تأثر بالغيابات أمام المغرب في أولمبياد باريس.

إسلام فتحي: مشاركة الناشئين مكسب كبير للزمالك في المستقبل

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين لاكتساب الخبرات وهذا مكسب كبير لنادي الزمالك في السنوات المقبل لكي يستفيد من العناصر الشابة".

واختتم: "محمود الشناوي حارس متميز وأتمني مشاركته في مباريات عديدة للاستفادة من الخبرات".