عدلي القيعي: الكلام عن تفريغ الأهلي للإسماعيلي في عهد مانويل جوزيه "هراء".. ولا يمكن الضغط على عبدالمنعم للبقاء في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن الموسم الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وعن حقيقة الخلافات بالنادي.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "الموسم الحالي استثنائي وتاريخي، جمهور الأهلي بيحب يتدلع على الأهلي، وحقه يتدلع".

وتابع: "لا يوجد أي نادي بلا خلافات، ولكن في النادي الأهلي كل من ينتمي له لا يملك طرف الاختلاف مع النادي".

وأضاف: "عندما تكون في النادي الأهلي هناك شعار أن تكون جزءا من حل المشكلة ولا تكون جزءا من المشكلة نفسها، ألا يستغل أي أحد أي شيء حتى الجماهير إلا الأهلي، كلنا نسعد بالنادي الأهلي".

وأردف: "اللي عمله عامر حسين للنادي الأهلي هذا الموسم، هو نفسه اللي عمله لنادي الزمالك ".

وواصل عدلي القيعي: "البعض غير هويته، ودعم نادي أخر غير ناديه هذا الموسم من الدوري ".

واستطرد: "محمد عبد المنعم موهبة استثنائية ولا يمكن الضغط عليه للبقاء في الأهلي في ظل عروض الأحتراف".

واختتم عدلي القيعي حديثه قائلًا: "الكلام عن تفريغ الأهلي للإسماعيلي في عهد مانويل جوزيه "هراء".