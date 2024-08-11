نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من ضم طارق حامد وبن شرقي في الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي إبراهيم فايق، عن الموقف الحالي لنادي الزمالك، بخصوص ضم الثنائي طارق حامد، والمغربي أشرف بن شرقي ثنائي القلعة البيضاء السابقين.

وارتبط اسم الثنائي حامد وبن شرقي، باحتمالية العودة إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، خلاص الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "طارق حامد طلب تأجيل الأمر لحين حسم موقفه مع فريق السعودي ضمك".

وتابع: "حتى الآن لم يحسم مصير طارق حامد مع فريقه الحالي ضمك السعودي، مشيرًا إلى أنه لو قرر العودة سيكون عبر بوابة نادي الزمالك، فهو الخيار الأول له".

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "بالنسبة لأشرف بن شرقي، فإن الزمالك يضع مليون دولار كحد أقصى للصفقة، في انتظار أن يحدد اللاعب موقفه، أي أن الكرة فى ملعب اللاعب الآن".

