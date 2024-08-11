عاجل.. أحمد فتوح يصدم أمين شرطة بسيارته على طريق الساحل الشمالي

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد فتوح لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير على الطريق السريع بالساحل الشمالي أدى إلى اصطدامه بأمين شرطة.

عاجل.. أحمد فتوح يصطدم بأمين شرطة على طريق الساخل الشمالي

وتوفى أمين الشرطة على الفور بعد اصطدامه بسيارة فتوح توفى بعد الحادث مباشرة حسب مصدر.

ومن جانب اخر، وارتبط اسم الثنائي حامد وبن شرقي، باحتمالية العودة إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، خلاص الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "طارق حامد طلب تأجيل الأمر لحين حسم موقفه مع فريق السعودي ضمك".

وتابع: "حتى الآن لم يحسم مصير طارق حامد مع فريقه الحالي ضمك السعودي، مشيرًا إلى أنه لو قرر العودة سيكون عبر بوابة نادي الزمالك، فهو الخيار الأول له".



واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "بالنسبة لأشرف بن شرقي، فإن الزمالك يضع مليون دولار كحد أقصى للصفقة، في انتظار أن يحدد اللاعب موقفه، أي أن الكرة فى ملعب اللاعب الآن".