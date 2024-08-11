تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليون اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليوم

الفرنسي في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين عصر اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 على ملعب "الإمارات".

موعد مباراة آرسنال ضد ليون في كأس الإمارات الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وليون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليون في كأس الإمارات الودية

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد، فابيو فييرا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليون في كأس الإمارات الودية

تذاع مباراة آرسنال ضد ليون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات كأس الإمارات الودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS 2HD، بتعليق المعلق محمد الشامسي.