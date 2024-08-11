نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد ليون في بطولة كأس الامارات الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره ليون الفرنسي عصر اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويستضيف ملعب "الإمارات"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي آرسنال وليون اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الإمارات الودية.

موعد مباراة آرسنال ضد ليون في كأس الإمارات الودية

تبدأ أحداث مباراة آرسنال وليون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليون في كأس الإمارات الودية

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد ليون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات كأس الإمارات الودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS 2HD، بتعليق المعلق محمد الشامسي.