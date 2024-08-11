عاجل - شاهد صور لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي لحظة حادث الدهس في الساحل الشمالي

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أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للاعب أحمد فتوح في الساحل الشمالي، بعد حادث دهس أحد الأشخاص بسيارته، حيث كان برفقته زميله الحارس محمد صبحي.

شاهد صور لـ أحمد فتوح ومحمد صبحي لحظة حادث الدهس في الساحل الشمالي اللاعب أحمد فتوح اللاعب محمد صبحي

وتحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي في نطاق مدينة العلمين.

تعرف على نتيجة تحليل المخدرات الأولى للاعب أحمد فتوح في حادث الدهس

وأجرى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر، أجرى داخل قسم شرطة العلمين تحليل مخدرات سريع وأولي، وذلك بعد دهس الأخير بسياراته مواطنًا، أثناء عودته من مدينة الساحل الشمالي.

وجاءت نتيجة تحليل المخدرات الأولية والسريعة للاعب نادي الزمالك "سلبية"، حيث أثبتت عدم تعاطي الأخير لـ أي نوع مخدر، أثر على قيادته للسيارة والتي دهس بها أحد المواطنين، وسيتم إجراء تحاليل شاملة للاعب نادي الزمالك للكشف تعاطيه للمخدرات من عدمه بمعرفة جهات التحقيق المختصة.

محمد صبحي يغادر قسم شرطة العلمين.. وإحالة أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق اليوم

وغادر اللاعب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، قسم شرطة العلمين منذ قليل، بعد إجراء تحليل المخدرات، حيث كان بصحبة أحمد فتوح أثناء الحادثة، لعدم اتهامه أو كونه مطلوبًا على ذمة التحقيقات.

إحالة أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق صباح اليوم

وسيتم إحالة اللاعب أحمد فتوح للعرض علي جهات التحقيق صباح اليوم الأحد لاستمرار التحقيقات في الحادثة.

حادث دهس مروع

وكانت الساعات الماضية قد شهدت التحفظ علي كل من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وأحمد فتوح الظهير الأيسر في قسم الشرطة بعد حادثة الدهس بسيارته لأحد الأشخاص والذي توفي علي إثرها.

وأجرى الثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك ومحمد صبحي حارس المرمى تحليل مخدرات، وذلك لمعرفة حالتهما أثناء الحادثة التي وقعت منذ قليل في الساحل الشمالي.

وتعرض أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فجر اليوم، لـ حادث مروري أثناء العودة من الساحل الشمالي، وتم إخطار وزارة الصحة والسكان والتي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المتوفى إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث.